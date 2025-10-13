Bremer l’infortunio è una tegola per la Juventus | ecco quanto rischia di restare fuori

Tegola per la Juventus: il club bianconero perde il pilastro della sua difesa, Gleison Bremer, per infortunio. In una nota, la società di Torino scrive che “questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery–Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva “. Bollettino medico Intervento al ginocchio per Gleison Bremer — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2025 Quanto resterà fuori Bremer. La Juventus non ha reso nota la tempistica per il rientro in campo del difensore centrale brasiliano, ma lo stop dovrebbe essere compreso tra uno e due mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bremer, l’infortunio è una tegola per la Juventus: ecco quanto rischia di restare fuori

In questa notizia si parla di: bremer - infortunio

Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità

Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico

Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"

Infortunio #Bremer Prudenza alla Continassa ? - X Vai su X

2 top out per domani Niente da fare per Gleison Bremer e Khephren Thuram: Tudor e medici non vogliono correre rischi e lasciano a casa entrambi, che salteranno la trasferta di Villareal di domani. #Juventus #JMania #Infortunio #Bremer #Thuram Vai su Facebook

Juventus, UFFICIALE: tegola Bremer, confermata la lesione e il lungo stop - E gli esami medici svolti questa mattina sul difensore brasiliano hanno confermato, purtroppo, per i ... Riporta calciomercato.it

Tegola per la Juventus, Bremer fuori per 7 mesi - Pessime notizie per la Juventus, che perde fino al termine della stagione il perno della difesa, Gleison Bremer. Si legge su ilgiornale.it