Bremer lesione del menisco mediale per Bremer | dovrà operarsi Tegola Juventus

Ilnapolista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesantissima tegola in casa Juve. Gleison Bremer sarà costretto ad un lungo stop a causa di un nuovo infortunio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero. Juve, il comunicato su Bremer. Di seguito quanto recita il comunicato del club bianconero: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”. Ancora non sono noti i tempi di recupero che però non dovrebbero essere così lunghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

bremer lesione del menisco mediale per bremer dovr224 operarsi tegola juventus

© Ilnapolista.it - Bremer, lesione del menisco mediale per Bremer: dovrà operarsi. Tegola Juventus

In questa notizia si parla di: bremer - lesione

Infortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni

bremer lesione menisco medialeCalvario Bremer, lesione al menisco: nuova operazione al ginocchio - Lo chiama Merckx, e Pogacar si emoziona: "Mi mancano due classiche, la prossima stagione... Riporta gazzetta.it

bremer lesione menisco medialeInfortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni - Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale Nuova tegola in casa Juventus riguardante Gleison Bremer. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bremer Lesione Menisco Mediale