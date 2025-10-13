Bremer Juve lavoro no stop alla Continassa | si è dimezzato i giorni di riposo per essere al top alla ripresa! Il retroscena e cosa filtra verso Como

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer Juve, il brasiliano brucia le tappe per il rientro: ha rinunciato a parte delle ferie per smaltire l’infortunio, l’obiettivo è tornare titolare col Como. Un leader lo si riconosce anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. E  Gleison Bremer, anche lontano dal campo, sta dimostrando di essere il pilastro di questa  Juventus. Mentre gran parte della squadra usufruisce di qualche giorno di riposo concesso da  Igor Tudor  in avvio di sosta per le nazionali, il difensore brasiliano è al lavoro alla Continassa. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il suo unico obiettivo è tornare al più presto al 100%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer juve lavoro no stop alla continassa si 232 dimezzato i giorni di riposo per essere al top alla ripresa il retroscena e cosa filtra verso como

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, lavoro no stop alla Continassa: si è dimezzato i giorni di riposo per essere al top alla ripresa! Il retroscena e cosa filtra verso Como

In questa notizia si parla di: bremer - juve

Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, ma per la Juve è incedibile: tutti gli aggiornamenti

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Ultimissime Juve LIVE: gli aggiornamenti sulle condizioni di Thuram e Bremer, novità sul futuro di Tudor

bremer juve lavoro noBremer Juve, brasiliano al lavoro senza sosta alla Continassa: si è tolto due giorni di ferie, ha un obiettivo preciso in testa. Il piano - Bremer Juve, il brasiliano vuole bruciare le tappe: ha rinunciato alle ferie per smaltire l’infortunio, l’obiettivo è tornare titolare col Como Un leader lo si riconosce anche e soprattutto nei moment ... Lo riporta juventusnews24.com

Dal riposo al lavoro a parte: quando può tornare Bremer - Il difensore è rimasto fuori nelle ultime partite e ha lavorato a parte: ora sale l'attesa per il suo ritorno. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bremer Juve Lavoro No