Bremer e un nuovo stop che può rimescolare le carte di Tudor | ci sarà un cambiamento? Riavvolgiamo il nastro dello scorso anno ecco cosa fece Thiago Motta dopo il suo infortunio

di Paolo Rossi Bremer cambierà le carte in tavola di Tudor? Riavvolgiamo il nastro della passata annata, cosa fece Thiago Motta dopo l’infortunio del difensore. Si può stare senza Bremer per un periodo di tempo? É la domanda che oggi tutti i tifosi della Juventus si stanno facendo alla luce della notizia della lesione del menisco mediale del difensore, tale da costringerlo all’operazione e – di conseguenza – all’impossibilità di essere in campo per un po’. La durata è naturalmente ancora da capire, anche se non siamo nella situazione dell’anno passato, quando oggettivamente la stagione della squadra ha avuto nello stop patito a Lipsia un vero e proprio spartiacque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer e un nuovo stop che può rimescolare le carte di Tudor: ci sarà un cambiamento? Riavvolgiamo il nastro dello scorso anno, ecco cosa fece Thiago Motta dopo il suo infortunio

