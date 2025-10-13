Bremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio quando torna | batosta sulla Juventus

Fanpage.it | 13 ott 2025

Il comunicato ufficiale della Juventus dopo il consulto medico: "Riscontrata una lesione del menisco mediale. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

bremer deve operarsi ginocchioBremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio, quando torna: batosta sulla Juventus - È stata la stessa Juventus a dare notizia della diagnosi dopo il consulto medico a cui si era sottoposto ... Come scrive fanpage.it

bremer deve operarsi ginocchioInfortunio Bremer, tifosi sconcertati: “Qualcosa di serio al ginocchio” - Gleison Bremer ha ripercorso il calvario dello scorso anno a causa dell'infortunio al ginocchio. Da diregiovani.it

