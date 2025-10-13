Branco di nove lupi a Pradovera di Farini | Abbiamo paura

Una foto-trappola ha immortalato, nella notte di domenica 13 ottobre, intorno alle 4.30, un branco di nove lupi aggirarsi a ridosso delle abitazioni a Pradovera di Farini. «La gente ha paura, non possiamo vivere con nove lupi a cinquanta metri da casa, non ce la facciamo più»: una famiglia della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: branco - nove

In carcere nove minorenni tunisini. Così il branco terrorizzava Ravenna

Picchiato dal branco per un follow su Instagram a una ragazza fidanzata: 17enne in ospedale. L'agguato di nove giovanissimi

Amicizia social scatena violenza: branco aggredisce 17enne nell’Aquilano, nove indagati

GIORNATA MONDIALE DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: INIZIATIVA GRATUITA PER I CITTADINI TRA I 60 E GLI 80 ANNI ? ? Sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 12 Municipio del Comune di Zero Branco (TV) Accesso libero senza prenota Vai su Facebook

Nove lupi avvistati in Valle d’Aosta: il video del branco per le strade di Pré-Saint-Didier - Un gruppo di nove lupi è stato ripreso mentre correva per le strade deserte di Pré- Si legge su fanpage.it

No, nessuno è stato accettato o salvato da un branco di lupi: le immagini virali delle foto trappole fatte con l’IA - Due scatti "catturati" dalle foto trappole, quella di un Chihuahua in mezzo ai lupi e l'altra di un bambino accompagnato a casa dal branco, hanno ... fanpage.it scrive