Così come accaduto negli USA, l’atteso Tron: Ares non è riuscito a sfondare neppure nel Box Office ITALIA, ed il suo esordio è stato da seconda posizione. L’incasso complessivo di questo secondo weekend di ottobre non può essere considerato sfavillante, tutt’altro. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il Box Office ITALIA del weekend 9-12 ottobre 2025 è valso un incasso complessivo di 3.89 milioni di euro, in flessione del 15% rispetto a sette giorni prima, e del 22% rispetto allo stesso periodo del 2024. A vincere il botteghino nazionale in questo weekend è stato ancora una volta Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Tron: Ares non sfonda, esordio al secondo posto

