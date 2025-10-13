Bovisio Masciago cane rimane incastrato con la testa nella siepe | lo salvano i vigili del fuoco

Monza, 13 ottobre 2025 – Non solo gattini, i pompieri salvano anche i cani. È accaduto l'altra sera a Bovisio Masciago, in via Ciro Menotti. Erano le 22.30 quando una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta per soccorrere un cane rimasto incastrato con la testa tra i rami di una siepe, senza riuscire a liberarsi. I pompieri hanno tagliato con delicatezza alcuni rami utilizzando utensili specifici, riuscendo così a liberare l’animale in sicurezza. Il cane, in buone condizioni, è stato affidato ai proprietari che erano sempre rimasti presenti sul posto preoccupati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bovisio Masciago, cane rimane incastrato con la testa nella siepe: lo salvano i vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: bovisio - masciago

