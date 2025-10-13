Botteghe storiche addio l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni
Bologna, 13 ottobre 2025 – C’era una volta un orologio appeso sotto il portico di v ia Santo Stefano, qualche mese fa è scomparso. Ve ne siete accorti? Il fatto è che le lancette si sono fermate dopo tanti decenni e i proprietari hanno deciso di non ripararlo perché già sapevano che entro la fine del 2025 avrebbero chiuso per sempre il loro negozio Al Pêndol, al civico 58. Il 31 dicembre un’altra attività storica di Bologna tirerà giù la serranda e non perché non ha giro d’affari: i titolari Barbara Fini e Stefano Leprotti, 58 anni lei (41 anni di negozio) e 65 lui, vanno in pensione, dopo aver preso in gestione la bottega nel 1951 a 19 anni dal padre di Barbara, Giuseppe, mancato quasi sette anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
