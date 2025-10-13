Botteghe storiche addio l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 13 ottobre 2025 – C’era una volta un orologio appeso sotto il portico di v ia Santo Stefano, qualche mese fa è scomparso. Ve ne siete accorti? Il fatto è che le lancette si sono fermate dopo tanti decenni e i proprietari hanno deciso di non ripararlo perché già sapevano che entro la fine del 2025 avrebbero chiuso per sempre il loro negozio Al Pêndol, al civico 58. Il 31 dicembre un’altra attività storica di Bologna tirerà giù la serranda e non perché non ha giro d’affari: i titolari Barbara Fini e Stefano Leprotti, 58 anni lei (41 anni di negozio) e 65 lui, vanno in pensione, dopo aver preso in gestione la bottega nel 1951 a 19 anni dal padre di Barbara, Giuseppe, mancato quasi sette anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

botteghe storiche addio l8217orologiaio al pendol di bologna chiude dopo 80 anni

© Ilrestodelcarlino.it - Botteghe storiche addio, l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni

In questa notizia si parla di: botteghe - storiche

Targhe storiche e botteghe d’italia: un patrimonio culturale da salvare e valorizzare

Botteghe storiche, si pensa già alle Olimpiadi

Il mondo delle botteghe. Storiche o di vicinato. Capannori vara l’albo

Addio Sassi e Focolari, storiche voci dello sport - Addio a Carlo Sassi e Furio Focolari, due volti storici del giornalismo sportivo che hanno accompagnato gli appassionati nel racconto del calcio e dello sci, in particolare. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Botteghe Storiche Addio L8217orologiaio