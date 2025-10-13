Botte al vigilantes a Reggiolo denunciati due uomini

Reggiolo (Reggio Emilia), 13 ottobre 2025 - I carabinieri della caserma di Reggiolo hanno denunciato due uomini, di 23 e 55 anni, accusati di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. A inizio settembre, infatti, avrebbero colpito con spinte e pugni un addetto alla sicurezza in servizio in un locale pubblico del paese. A notte fonda si erano verificati i fatti. I due indagati avrebbero avuto un diverbio con una dipendente del locale. E' intervenuto l'addetto alla sicurezza, un 32enne, il quale ha invitato i due uomini a mantenere un comportamento rispettoso. Ma era stato colpito e minacciato di morte.

In questa notizia si parla di: botte - vigilantes

