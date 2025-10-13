Borgo Nocille si risveglia con nuove energie tra laboratori per bambini e coworking

Tra le colline a sud di Reggio Calabria, là dove il mare dello Stretto lascia il passo a vigneti e ulivi, Borgo Nocille si risveglia con nuove energie, diventando un luogo dove si può imparare e creare, per coltivare la mente e la terra.Sono ripartite infatti le attività del “Borgo dei Piccoli”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: borgo - nocille

