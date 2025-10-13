Ballando con le Stelle si prepara alla quarta puntata e già scoppia un nuovo caso dopo le parole di Marcella Bella contro Barbara d’Urso, faccette annesse. La popolare cantante, fanalino di coda della classifica con la signora Coriandoli, si è sfogata a Ballando Segreto, la striscia daytime disponibile su RaiPlay. Mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella. che i giurati si spostino sulla signora d’Urso. che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui! Ditegli qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo, lei è sempre tutta composta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! MARCELLA BELLA CONTRO BARBARA D’URSO: “QUESTA QUI È NAPOLETANA! MA È VIVA?”