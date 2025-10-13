La situazione attuale sta determinando un crescente stato di allerta tra le istituzioni. Negli ospedali e nei centri pediatrici, i medici segnalano un aumento dei ricoveri, soprattutto tra i bambini e le persone non immunizzate. Le autorità sanitarie stanno lavorando per rafforzare le strategie di prevenzione e sensibilizzazione, al fine di limitare la trasmissione del virus. Leggi anche: “Come mi ha ridotta”. Denuncia shock al cantante italiano da parte dell’ex Il ritorno del morbillo: numeri mai così alti da 25 anni. Negli Stati Uniti, il morbillo sta nuovamente attirando l’attenzione delle autorità sanitarie e della popolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Boom di casi, come negli anni ’70”: bambini in quarantena e picco anche tra adulti. Cosa succede