Bonus per la casa tra scadenze e conferme | gli incentivi a cui diremo addio nel 2025

Il governo è al lavoro per strutturare la nuova manovra economica. Il pacchetto di agevolazioni collegate alla casa è sempre molto consistente, ma come ogni anno, sarà la nuova legge di Bilancio a sancire la conferma di alcuni bonus. Altri, per cui la scadenza è prevista il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: bonus - casa

Lecce, scontro sul Piano casa: bonus demolizioni e incentivi per ricostruire

Bonus casa in scadenza: cosa resta, cosa cambia e quelli che spariranno nel 2026

Bonus casa 2025: fino a quando si possono inviare i dati all’Enea e chi può approfittarne

Bonus casa, aliquota al 50% anche nel 2026. Tutte le agevolazioni confermate e in scadenza - X Vai su X

LA GUIDA AL BONUS CASA / Lo ha deciso il governo, che inserirà la proposta nella legge di Bilancio. Tra le norme attuali. resta in bilico il provvedimento per le barriere architettoniche - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, bonus casa e Superbonus: ristrutturazioni, elettrodomestici e barriere architettoniche, incentivi e scadenze - E, soprattutto nel capitolo degli incentivi per l’edilizia, non mancheranno le novità. Riporta msn.com

Bonus casa, aliquota al 50% anche nel 2026. Tutte le agevolazioni - Confermata la soglia della detrazione per i lavori fino a 96 mila euro sulla propria residenza. Lo riporta repubblica.it