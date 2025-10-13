Bonus e agevolazioni | il 37% degli italiani non sa a quali ha diritto e rischia di perdere migliaia di euro
Ma gli italiani sanno a che bonus hanno diritto? Siamo un Paese che investe in welfare pubblico quasi un terzo del Pil (28,9% dati Eurostat), ma il 37% degli italiani non conosce i bonus e quindi non li chiede e non li usa. Lo rileva l’osservatorio di WIZBII, servizio gratuito usato da milioni di utenti in Francia, Germania e Spagna e ora attivo anche in Italia. La questione non è solo operativa, ma anche economico-strutturale. Se da un lato lo Stato continua a investire risorse ingenti in politiche sociali, dall’altro il mancato utilizzo degli strumenti di sostegno riduce l’efficacia redistributiva della spesa pubblica. 🔗 Leggi su Panorama.it
