Bonus casa detrazione al 50% confermata | tutte le novità nella nuova Manovra

Il Governo Meloni è impegnato nella redazione della Manovra 2026, ma sembra certa la conferma del Bonus Casa, ovvero la proroga del Bonus ristrutturazioni al 50% anche per il 2026, scongiurando così il taglio delle aliquote che era inizialmente stato previsto per il prossimo anno. L’intervento riguarda sia le prime che le seconde case, mantenendo invariate le detrazioni per i lavori edilizi fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Confermato il Bonus casa nel 2026. La misura, inizialmente annunciata come “selettiva”, sarà invece estesa a tutti gli immobili, con l’obiettivo di sostenere il settore edilizio dopo il rallentamento registrato nel 2025, quando, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, i bonifici parlanti per ristrutturazioni sono crollati del -35%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

