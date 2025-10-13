Bonus Casa | confermata la detrazione al 50% anche nel 2026

Panorama.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ristrutturare casa continuerà a convenire. Sì alla proroga. Anche nel 2026 infatti si potrà usufruire della detrazione fiscale al 50% per i lavori di ristrutturazione sulla prima casa, e del 36% per le seconde abitazioni, con un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare. La misura, inserita nella prossima Legge di Bilancio, sposta di un anno la riduzione delle aliquote che la scorsa Manovra aveva fissato per il 2026, prevedendo il passaggio dal 50% al 36% per le prime case e dal 36% al 30% per le altre. Tutto è stato rinviato di dodici mesi, al 2027. Lo scopo è duplice: sostenere la domanda interna e rilanciare il comparto edilizio, che ha subito pesanti effetti con il taglio delle detrazioni deciso nel 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

bonus casa confermata la detrazione al 50 anche nel 2026

© Panorama.it - Bonus Casa: confermata la detrazione al 50% anche nel 2026

In questa notizia si parla di: bonus - casa

Lecce, scontro sul Piano casa: bonus demolizioni e incentivi per ricostruire

Bonus casa in scadenza: cosa resta, cosa cambia e quelli che spariranno nel 2026

Bonus casa 2025: fino a quando si possono inviare i dati all’Enea e chi può approfittarne

bonus casa confermata detrazioneBonus casa, detrazione al 50% confermata: tutte le novità nella nuova Manovra - Il Governo punta a sostenere il settore edilizio prorogando per un altro anno il Bonus casa e l’Ecobonus, ma si va verso l’addio agli incentivi per mobili e barriere architettoniche ... Secondo quifinanza.it

bonus casa confermata detrazioneBonus casa 2026: 50% confermato per la prima: ecco cosa resta nel 2026 - Confermato il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa nel 2026. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Casa Confermata Detrazione