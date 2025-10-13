Bonus Casa | confermata la detrazione al 50% anche nel 2026

Ristrutturare casa continuerà a convenire. Sì alla proroga. Anche nel 2026 infatti si potrà usufruire della detrazione fiscale al 50% per i lavori di ristrutturazione sulla prima casa, e del 36% per le seconde abitazioni, con un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare. La misura, inserita nella prossima Legge di Bilancio, sposta di un anno la riduzione delle aliquote che la scorsa Manovra aveva fissato per il 2026, prevedendo il passaggio dal 50% al 36% per le prime case e dal 36% al 30% per le altre. Tutto è stato rinviato di dodici mesi, al 2027. Lo scopo è duplice: sostenere la domanda interna e rilanciare il comparto edilizio, che ha subito pesanti effetti con il taglio delle detrazioni deciso nel 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

