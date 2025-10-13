Bonus Casa | confermata la detrazione al 50% anche nel 2026
Ristrutturare casa continuerà a convenire. Sì alla proroga. Anche nel 2026 infatti si potrà usufruire della detrazione fiscale al 50% per i lavori di ristrutturazione sulla prima casa, e del 36% per le seconde abitazioni, con un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare. La misura, inserita nella prossima Legge di Bilancio, sposta di un anno la riduzione delle aliquote che la scorsa Manovra aveva fissato per il 2026, prevedendo il passaggio dal 50% al 36% per le prime case e dal 36% al 30% per le altre. Tutto è stato rinviato di dodici mesi, al 2027. Lo scopo è duplice: sostenere la domanda interna e rilanciare il comparto edilizio, che ha subito pesanti effetti con il taglio delle detrazioni deciso nel 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: bonus - casa
Lecce, scontro sul Piano casa: bonus demolizioni e incentivi per ricostruire
Bonus casa in scadenza: cosa resta, cosa cambia e quelli che spariranno nel 2026
Bonus casa 2025: fino a quando si possono inviare i dati all’Enea e chi può approfittarne
Rapporto @ENEAOfficial – Cresce l’apporto del Bonus Casa, crolla il SuperEcobonus. Tutti i numeri nell'articolo: https://e-gazette.it/sezione/efficienza-energetica/rapporto-enea2-cresce-apporto-bonus-casa-crolla-superecobonus…. Il dettaglio dell’apporto dell - X Vai su X
LA GUIDA AL BONUS CASA / Lo ha deciso il governo, che inserirà la proposta nella legge di Bilancio. Tra le norme attuali. resta in bilico il provvedimento per le barriere architettoniche - facebook.com Vai su Facebook
Bonus casa, detrazione al 50% confermata: tutte le novità nella nuova Manovra - Il Governo punta a sostenere il settore edilizio prorogando per un altro anno il Bonus casa e l’Ecobonus, ma si va verso l’addio agli incentivi per mobili e barriere architettoniche ... Secondo quifinanza.it
Bonus casa 2026: 50% confermato per la prima: ecco cosa resta nel 2026 - Confermato il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa nel 2026. Lo riporta tag24.it