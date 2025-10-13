C’è tempo fino al prossimo 31 dicembre 2025 per effettuare lavori in casa mirati a eliminare le barriere architettoniche. e ottenere il relativo bonus, sotto forma della detrazione del 75% delle spese sostenute. Conviene accelerare i tempi: l’esborso deve avvenire entro la fine di quest’anno. Dal 1° gennaio 2026 si tornerà alle regole ordinarie: gli utenti avranno la possibilità di portare in detrazione i costi legati alla rimozione delle barriere architettoniche rispettando le disposizioni previste per il classico bonus ristrutturazioni. L’agevolazione a cui sarà possibile accedere, ad ogni modo, sarà di gran lunga più bassa rispetto a quanto gli utenti sono stati abituati fino a questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus barriere architettoniche 2025: detrazione del 75% per i lavori pagati fino al 31 dicembre