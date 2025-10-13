Bonifazi Italia Viva | Si vince al centro
“C'è un dato politico di carattere nazionale. Il centrosinistra vince se al centro andiamo bene. Non è accaduto in Calabria, dove è andata bene Forza Italia, che aveva anche il candidato presidente” Roberto Occhiuto. Le elezioni in Toscana sono “una prova che il centrosinistra vince dove va bene. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: bonifazi - italia
Una giornata indimenticabile quella del 17 settembre 2025 ai Giochi senza frontiere Bonifazi! Colleghi, amici, amiche e partner da tutta Italia si sono incontrati per un momento speciale di team building, fatto di sfide, divertimento e tanta collaborazione. Pe - facebook.com Vai su Facebook
Regione, Sguanci passa (di nuovo) da Italia Viva a Forza Italia - Ex Pd e poi renziano era già passato con i berlusconiani nel 2023, per poi tornare da Renzi dopo appena un mese ... Riporta firenzetoday.it
Matteo Renzi, la sua Italia Viva sembra morta - Spalleggiato dall’eminenza grigia Goffredo Bettini – e sfoggiando la campionessa Silvia Salis – ecco “Casa riformista”. Segnala panorama.it