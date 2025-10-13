Bonelli e Fratoianni cantano Bella ciao alla marcia della pace Perugia-Assisi – Il video

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Perugia, 12 ottobre 2025 I leader di Avs Bonelli e Fratoianni cantano "Bella ciao" alla marcia della pace Perugia-Assisi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bonelli - fratoianni

