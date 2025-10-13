Bonelli e Fratoianni cantano Bella ciao alla marcia della pace Perugia-Assisi – Il video
(Agenzia Vista) Perugia, 12 ottobre 2025 I leader di Avs Bonelli e Fratoianni cantano "Bella ciao" alla marcia della pace Perugia-Assisi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bonelli - fratoianni
Gli alleati scaricano Matteo Ricci: il M5S cancella l’evento elettorale, Fratoianni e Bonelli s’imboscano in attesa di tempi migliori
Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”
Compagni tremate, Luxuria sta tornando. Pronta a ricandidarsi per la “gioia” di Bonelli e Fratoianni
In una nota congiunta i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, criticano duramente la scelta del comitato norvegese Vai su Facebook
Volete sapere perché serve costruire un’area alternativa al campo largo e a questo governo? Basta guardare le politiche industriali. Con Conte, Bonelli e Fratoianni al governo, l’industria italiana chiuderebbe domani mattina. Con Urso, invece, si continua a in - X Vai su X
Bonelli e Fratoianni cantano "Bella ciao" alla marcia della pace Perugia-Assisi - I leader di Avs Bonelli e Fratoianni cantano "Bella ciao" alla marcia della pace Perugia- Si legge su msn.com
Adesso Bonelli e Fratoianni vogliono censurare Sangiuliano - Fratoianni e Bonelli contro Gennaro Sangiuliano: pronta un'interrogazione in commissione di Vigilanza Rai. Scrive ilgiornale.it