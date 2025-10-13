Bologna operaio di 29 anni muore colpito da un tornio

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 29 anni è morto in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario lo avrebbe colpito in testa. Attualmente, sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della Medicina del lavoro dell'Ausl. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

