bologna operaio di 29 anni muore colpito da un tornio

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 29 anni è morto in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario lo avrebbe colpito in testa. Attualmente, sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della Medicina del lavoro dell'Ausl. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Bologna, incidente sul lavoro a San Giorgio di Piano: operaio morto a 29 anni in un’azienda metalmeccanica - L'incidente sul lavoro alla Righi Lavorazioni Meccaniche: l'operaio stava lavorando ad un tornio quando è stato colpito alla testa ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it