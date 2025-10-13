Bollicine con Max Giusti stasera su Tv8 | anticipazioni
Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle 21:15, va in onda su TV8 (in simulcast con Sky Uno e in streaming su NOW) la prima visione . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
In questa notizia si parla di: bollicine - giusti
Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Ottobre: Task, Max Giusti Show Bollicine, Ghostbusters e Petra
Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Ottobre: Task, Max Giusti Show Bollicine, Ghostbusters e Petra - X Vai su X
Ci sono idee che sembrano geniali, finché non capisci che sei tu a pagare il conto “Bollicine”, lo spettacolo di Max Giusti, vi aspetta lunedì 13 ottobre alle 21:30 in prima visione su Tv8. - facebook.com Vai su Facebook
Bollicine con Max Giusti stasera su Tv8: anticipazioni - Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle 21:15, va in onda su TV8 (in simulcast con Sky Uno e in streaming su NOW) la prima visione assoluta di Bollicine, il one man show di Max Giusti. Secondo msn.com
Max Giusti sostituisce Gerry Scotti, ma prima stappa le ‘Bollicine’: lo show d’addio a Tv8 - Max Giusti tra Bollicine e Caduta Libera, il doppio salto del conduttore tra TV8 e Canale 5 Dalla comicità del palco al preserale di Canale 5. Lo riporta libero.it