Bollate Manuel Gaeta alle finali nazionali di Matematica
. Un grande traguardo per il giovane studente di Bollate, Manuel Gaeta, che dopo aver superato la fase d’istituto e la semifinale a Milano, si è qualificato per la finale nazionale del Kangourou della Matematica, prestigiosa competizione internazionale che ogni anno coinvolge migliaia di studenti. Da Bollate alle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: bollate - manuel
Le urne delle elezioni regionali in Calabria non sono ancora chiuse che già si preparano le carte bollate dei ricorsi e spunta persino l'ipotesi di tirare in ballo la Corte Costituzionale - facebook.com Vai su Facebook
Bollate, Manuel Gaeta alle finali nazionali di Matematica - Un grande traguardo per il giovane studente di Bollate, Manuel Gaeta, che dopo aver superato la ... Come scrive ilnotiziario.net
Softball, Bollate è campione d'Europa. Battuta l'Olympia Harleem - Bollate torna campione d’Europa e abbina la Premier Cup (la Champions) allo scudetto vinto in casa 3- Scrive gazzetta.it