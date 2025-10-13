Bollate Manuel Gaeta alle finali nazionali di Matematica

. Un grande traguardo per il giovane studente di Bollate, Manuel Gaeta, che dopo aver superato la fase d’istituto e la semifinale a Milano, si è qualificato per la finale nazionale del Kangourou della Matematica, prestigiosa competizione internazionale che ogni anno coinvolge migliaia di studenti. Da Bollate alle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

