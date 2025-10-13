Milano, 13 ottobre 2025 – Capi d'abbigliamento e accessori di pelletteria falsi per un valore di circa 50.000 euro sono stati sequestrati a quattro senegalesi sorpresi, domenica mattina, in piazza Dei Martiri della Libertà a Bollate. I carabinieri della compagnia di Rho, insieme agli agenti polizia locale di Bollate, nell'ambito di un servizio di contrasto al commercio abusivo ed anticontraffazione, hanno sorpreso e denunciato i quattro senegalesi, di età compresa tra i 21 e 40 anni, responsabili di ricettazione e vendita di merce con impronte contraffatte e commercio di prodotti con segni falsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bollate, lotta contro il commercio abusivo e lo spaccio: sequestrati capi contraffatti e droga