Boldrini | Flop della Lega con Vannacci

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Congratulazioni a Eugenio Giani rieletto presidente della Regione con un ottimo risultato. Con buona pace della campagna elettorale aggressiva, sessista, razzista e volgare portata avanti dall'ex generale Vannacci: un flop su tutta la linea che porta la Lega al risultato peggiore possibile.Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boldrini - flop

boldrini flop lega vannacciToscana, Vannacci commenta il flop della Lega - Roberto Vannacci ha commentato così il flop della Lega alle elezioni regionali in Toscana: «Chi vota ha sempre ragione». Si legge su msn.com

boldrini flop lega vannacciLa Lega e l’effetto Vannacci (che non c’è): “Poco da commentare, chi vota ha sempre ragione” - Nonostante l’impegno del generale che aveva lavorato a lungo sulla composizione delle liste, il risu ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Boldrini Flop Lega Vannacci