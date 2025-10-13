Boldrini | Flop della Lega con Vannacci

"Congratulazioni a Eugenio Giani rieletto presidente della Regione con un ottimo risultato. Con buona pace della campagna elettorale aggressiva, sessista, razzista e volgare portata avanti dall'ex generale Vannacci: un flop su tutta la linea che porta la Lega al risultato peggiore possibile.Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: boldrini - flop

Congratulazioni a Eugenio Giani rieletto presidente della Regione con un ottimo risultato. Con buona pace della campagna elettorale aggressiva, sessista, razzista e volgare portata avanti dall'ex generale Vannacci: un flop su tutta la linea che porta la Lega al - facebook.com Vai su Facebook

Toscana, Vannacci commenta il flop della Lega - Roberto Vannacci ha commentato così il flop della Lega alle elezioni regionali in Toscana: «Chi vota ha sempre ragione». Si legge su msn.com

La Lega e l’effetto Vannacci (che non c’è): “Poco da commentare, chi vota ha sempre ragione” - Nonostante l’impegno del generale che aveva lavorato a lungo sulla composizione delle liste, il risu ... lanazione.it scrive