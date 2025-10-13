Bologna, 13 ottobre 2025 – Si attende un’altra giornata di passione stasera sotto le Torri. Dopo la nuova occupazione a Palazzo Hercolani, alla sede di Scienze politiche e sociologia in Strada Maggiore, per chiedere lo stop delle relazioni tra l’Alma Mater e Israele, la mobilitazione si sposta oggi sotto la sede Rai di via della Fiera 13. Il sindacato di base Usb e Potere al popolo, infatti, scenderanno di nuovo in piazza per chiedere di fermare la partita di qualificazione dei Mondiali Italia-Israele. In concomitanza con la manifestazione Pro-Pal di Udine, dove si giocherà la sfida degli azzurri, Usb e Potere al popolo organizzano un presidio sotto la sede della tv di Stato per mostrare il ‘cartellino rosso a Israele’, annuncia il volantino di Pap. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boicottaggio della partita Italia-Israele, stasera il presidio Pro-Pal sotto la sede Rai di Bologna