Bogliasco designato Comune europeo dello Sport 2027
Bogliasco è stato designato ufficialmente da Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) 'Comune europeo dello sport 2027 (European Town of Sport 2027)'.Un riconoscimento, che porta il Paese del Golfo Paradiso, unico candidato ligure, a divenire un benchmark a. 🔗 Leggi su Today.it
