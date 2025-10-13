Bogliasco designato Comune europeo dello Sport 2027

Bogliasco è stato designato ufficialmente da Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) 'Comune europeo dello sport 2027 (European Town of Sport 2027)'.Un riconoscimento, che porta il Paese del Golfo Paradiso, unico candidato ligure, a divenire un benchmark a. 🔗 Leggi su Today.it

bogliasco designato comune europeoBogliasco scelto come Comune europeo dello Sport 2027 - Il borgo marinaro di Bogliasco (GE), dove tra l'altro sorge il campo sportivo della Sampdoria, è stato ufficialmente scelto come Comune europeo dello Sport 2027. Segnala rainews.it

bogliasco designato comune europeoComune europeo dello Sport, Bogliasco sbaraglia il campo - Una bella notizia arrivata in una domenica di sole direttamente da Aces, l’associazione partner di Unesco che si occ ... Come scrive ilsecoloxix.it

