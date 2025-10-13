Bnpl e prestiti personali spingono il credito italiano | settembre da record
Settembre chiude con un bilancio più che positivo per il credito italiano. Tutti gli indicatori del comparto sono in crescita, non solo rispetto ai mesi estivi – come era prevedibile – ma anche in confronto allo stesso periodo del 2024, segnalando una fiducia crescente da parte di famiglie e consumatori. A trainare la ripresa è il Buy Now, Pay Later (BNPL), che continua a consolidarsi come forma di accesso al credito sempre più diffusa. Negli ultimi dodici mesi, l’utilizzo del BNPL è aumentato del 69,25%, mentre l’importo medio richiesto ha raggiunto i 190 euro, con un incremento del 25% rispetto a settembre 2024 (quando era di 152 euro). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
