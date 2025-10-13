BMW M4 Competition xDrive | più potenza e più divertimento con la trazione integrale

BMW M4 Competition xDrive rappresenta oggi la massima espressione della sportività “stradale” di Monaco, insieme alla sorella maggiore M4 CS. Con il restyling 2025, la coupé ad alte prestazioni ha ricevuto un aggiornamento mirato: niente rivoluzioni estetiche, ma un deciso passo avanti in termini di potenza, tecnologia e raffinatezza dinamica. Sotto al cofano, il sei cilindri in linea da 3.0 litri biturbo sale a 530 CV, un incremento che non solo ne consolida il primato nel segmento delle coupé sportive di fascia alta, ma ne affina ulteriormente l’erogazione e la precisione. La trazione integrale M xDrive, intelligente e configurabile, aggiunge poi una dimensione di versatilità che permette alla M4 di essere, contemporaneamente, una gran turismo e una vera sportiva da pista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BMW M4 Competition xDrive: più potenza e più divertimento con la trazione integrale

In questa notizia si parla di: competition - xdrive

