Bmw-Ducati braccio di ferro all’ultima curva

dall’inviato Il lampo di Bulega in gara-2 rimanda la sentenza del Mondiale 2025 alla prossima settimana. Weekend da vivere tutto d’un fiato, quello in arrivo e in programma a Jerez, dove Toprak dovrà gestirsi, gestire le sfide in pista e tenere a distanza di sicurezza proprio Bulega, per poter alzare la coppa del campione del Mondo. Dunque il braccio di ferro Bmw-Ducati continuerà fino allultima curva della stagione con piloti del team Aruba motivati a cedere il meno possibile a Razgatlioglu e provare un effetto sorpresa sul Mondiale che avrebbe del leggendario. E miracoloso. Detto questo, il successo di Bulega in gara -2 è stato in qualche modo avallato anche dalla scelta di Toprak che, fermo da subito su una solidissima seconda posizione, ha preferito non attaccare a testa bassa per non rischiare e gestire così il vantaggio in classifica (dopo il weekend dell’Estoril il vantaggio del turco è di 39 punti) che lo vede a due passi dal Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

