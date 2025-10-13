Blue Protocol | Star Resonance delude al debutto

Il tanto atteso Blue Protocol: Star Resonance è finalmente approdato su PC e dispositivi mobile, segnando il debutto internazionale del nuovo MMORPG free-to-play di Bandai Namco. L’attesa, alimentata da anni di sviluppo e promesse di un’esperienza next-gen, ha generato un’ondata di entusiasmo: in meno di 24 ore dal lancio, il titolo ha registrato oltre 94.000 giocatori simultanei su Steam, collocandosi ai vertici della piattaforma. Tuttavia, l’euforia iniziale si è presto scontrata con una realtà meno entusiasmante. Un successo numerico, ma un’accoglienza fredda. Sebbene i dati di accesso siano stati impressionanti, le recensioni degli utenti raccontano una storia molto diversa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

