Blue Economy Generati 217 miliardi di euro in un anno
NEL 2023, IN ITALIA, secondo il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare di Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne–Unioncamere–OsserMare, la Blue Economy ha generato un valore aggiunto diretto di 77 miliardi di euro. E considerando il moltiplicatore economico di 1,8, il contributo complessivo del settore all’economia arriva a 217 miliardi di euro. Il 32,5% del valore aggiunto diretto nazionale (25 miliardi di euro) è generato nelle 8 regioni del Sud Italia, con la Sicilia protagonista. "Se fosse una regione, l’Economia del Mare sarebbe al terzo posto in Italia, dietro solo a Lombardia e Lazio", osserva Valerio De Molli (nella foto a destra), Managing Partner & ceo di The European House-Ambrosetti e Teha Group. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: blue - economy
Il fatto del giorno: Road to best, il forum della Blue Economy ha fatto tappa a Palermo | Video
Blue Economy, il Sud è leader: «Boom di imprese e occupati»
Il fatto del giorno: Road to best, il forum della Blue Economy ha fatto tappa a Palermo | Video
Un mare di emozioni all’Auditorium della Tecnica! Ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare l’Assemblea Pubblica di Confitarma– Confederazione Italiana Armatori, un appuntamento di grande rilievo per il mondo dello shipping e della Blue Economy. “Blue - facebook.com Vai su Facebook
#goodnews Blue Economy Summer School, ecco i 17 esperti. A Ragusa si è conclusa la seconda edizione dell’iniziativa organizzata dal corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile @unict_it #unict #unictmagazine https://unictma - X Vai su X
Blue Economy. Generati 217 miliardi di euro in un anno - NEL 2023, IN ITALIA, secondo il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare di Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo ... Segnala quotidiano.net
Blue economy, innovare per crescere - Il potenziale della portualità turistica è enorme, ma servono investimenti mirati per offrire servizi moderni e competitivi. Secondo repubblica.it