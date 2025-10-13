Blue Economy Generati 217 miliardi di euro in un anno

NEL 2023, IN ITALIA, secondo il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare di Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne–Unioncamere–OsserMare, la Blue Economy ha generato un valore aggiunto diretto di 77 miliardi di euro. E considerando il moltiplicatore economico di 1,8, il contributo complessivo del settore all’economia arriva a 217 miliardi di euro. Il 32,5% del valore aggiunto diretto nazionale (25 miliardi di euro) è generato nelle 8 regioni del Sud Italia, con la Sicilia protagonista. "Se fosse una regione, l’Economia del Mare sarebbe al terzo posto in Italia, dietro solo a Lombardia e Lazio", osserva Valerio De Molli (nella foto a destra), Managing Partner & ceo di The European House-Ambrosetti e Teha Group. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

