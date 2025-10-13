Bloccato maxi impianto fotovoltaico a Bassano Romano | Danni per oltre 20 milioni di euro

“Violati i vincoli paesaggistici”. Il Tar del Lazio annulla l'autorizzazione per un maxi impianto fotovoltaico a Bassano Romano e la società proponente lamenta nei confronti del Comune un potenziale “danno economico da oltre 20 milioni di euro”.La vicenda riguarda l'impianto “Sambuco”, da 4,6. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

