Blitz nel carcere | sequestrati 22 smartphone e droga l’allarme della polizia penitenziaria

LECCE - Perquisizione straordinaria nelle prime ore di questa mattina presso la casa circondariale di Lecce. L’operazione, che ha visto impiegati quasi 100 uomini della Polizia Penitenziaria provenienti da tutta la Puglia, ha portato al sequestro di 22 smartphone di ultima generazione e un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

