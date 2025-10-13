Blitz in Medioriente | la giornata di Donald Trump

Si ipotizza che il presidente Usa si possa recare al Muro del Pianto di Gerusalemme per pregare, dopo il discorso alla Knesset. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

blitz medioriente giornata donaldIpotesi blitz di Trump al muro del pianto per pregare - Saranno quattro ore intensissime quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump domani mattina in Israele concentrate soprattutto attorno all'evento clou, ovvero il suo discorso alla Knesset. Scrive ansa.it

blitz medioriente giornata donaldTrump in Medio Oriente per benedire la “sua” pace, Hamas: «Piano coloniale» - Venti leader – compresi Meloni e Macron – attesi al vertice di Sharm el Sheikh per la firma del piano per la Striscia. editorialedomani.it scrive

