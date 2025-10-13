blatte nelle mense del carcere di poggioreale

Tempo di lettura: 2 minuti “Mense inadeguate, pasti scadenti e risorse insufficienti”, in tutti gli istituti penali d’Italia e, a Napoli-Poggioreale, segnalazioni di “episodi di infestazione da blatte e altri insetti”, una situazione, denuncia il vicepresidente della Confederazione Sindacati Penitenziari, Luigi Castaldo che “penalizza migliaia di donne e uomini in divisa, in palese violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. “ Nella casa circondariale di Poggioreale, – ribadisce Castaldo – sono stati segnalati episodi di infestazione da blatte e altri insetti: una situazione indecorosa e inaccettabile, – sottolinea – che ha portato il personale ad astenersi dal consumo dei pasti, esasperato da anni di disattenzione e da politiche di risparmio contrarie al benessere del personale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

