Blanca per il regista Abbatangelo | è come la focaccia genovese torni sempre anche solo per lei

Il regista di Blanca 3, Nicola Abbatangelo, e il cast ci guidano tra nuove e vecchie location della serie Rai, tra gli scorci di una Genova 'che ti strega' Un'eredità importante quella presa da Nicola Abbatangelo dall'amico e collega Jan Maria Michelini dietro la macchina da presa della terza stagione di Blanca, ogni lunedì su Rai1. Non è facile subentrare dopo un lavoro consolidato, ma ha aiutato la nuova direzione presa dagli sceneggiatori: la scelta di concentrarsi maggiormente sul romance e meno sul crime. "Si tratta di una ripartenza per tutti" ci dice il regista, che co-dirigerà anche il remake di Sandokan e la nuova stagione di Doc - Nelle tue mani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

