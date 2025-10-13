Blanca 3 stasera su Rai 1 la terza puntata della serie crime con Maria Chiara Giannetta | it' s raining men!

Comingsoon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna la terza stagione di Blanca con la terza puntata, intitolata Il Delfino. Blanca è tra due fuochi, o meglio fra due uomini, ma custodisce gelosamente il suo segreto, mentre indaga su un tentato omicidio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

