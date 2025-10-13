Blanca 3 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

. Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In questa puntata il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca e Liguori a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimenti dell’ispettore per la collega, ma Blanca è presa da altro. 🔗 Leggi su Tpi.it

