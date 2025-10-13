Ancora un trionfo per ‘Blanca’ che lo scorso 6 ottobre ha tenuto incollati, con la seconda puntata, ben 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. La fiction Rai tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi continua ad affascinare il pubblico ormai affezionato alla consulente della polizia genovese con il volto di Maria Chiara Giannetta. Questa sera in tv va in onda il terzo episodio. Cosa vedremo nella puntata di questa sera. Il delfino – Blanca (Giannetta) e Liguori (Giuseppe Zeno) si ritrovano a lavorare fianco a fianco sul tentato omicidio di un tirocinante del Centro Recupero Animali Marini. Il ragazzo, infatti, è precipitato dal tetto e le circostanze in cuitutto è avvenuto appaiono piuttosto sospette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blanca 3: le anticipazioni della puntata di lunedì 13 ottobre