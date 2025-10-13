Blanca 3 anticipazioni quarta puntata di lunedì 20 ottobre 2025

La gravidanza di Blanca, che ha sparigliato le carte della terza stagione della serie di cui è protagonista su Rai 1, è uno di quei segreti destinati a non restare tali: già il padre e la madre della consulente hanno saputo la verità e ben presto anche la sua vita lavorativa dovrà farci i conti. Blanca, si sa, è una donna super attiva e anche abbastanza spericolata, che non si tira mai indietro mentre indaga e finisce spesso per mettersi nei guai. Ma adesso che aspetta un bambino il senso di responsabilità si fa sentire, e nella prossima puntata la costringerà a prendersi una pausa a seguito di un’aggressione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

