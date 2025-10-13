Blackout su Taiwan | altro che invasione il vero tallone d’Achille dell’isola è l’energia
Lucidare lo “scudo di silicio”, investire milioni di dollari nello sviluppo dell’industria dei droni e inventarsi qualsiasi altro espediente per continuare a risultare indispensabile agli occhi del mondo, e quindi protetta dalle potenze occidentali, rischia di non avere più senso per Taiwan. Indipendentemente da quale strategia utilizzerà Taipei per scongiurare un’ offensiva cinese – economica, politica, o peggio, militare – l’isola continuerà ad essere vulnerabile per colpa di un tallone d’Achille ben preciso: il suo approvvigionamento energetico. Il vero incubo che terrorizza il governo di William Lai, che può comunque contare su armi discrete e una difesa coriacea, è rappresentato dall’eventualità di restare a secco di gas, e quindi anche senza elettricità, visto che per produrla Taiwan dipende in gran parte da combustibili fossili importati. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: blackout - taiwan
Continuano le proteste in Madagascar. «Non possiamo più studiare» centinaia di giovani, tra i 15 e i 25 anni, in strada per i continui blackout e la carenza d’acqua. «Se combattessimo tutti insieme i problemi sarebbero risolti, ma loro (la classe dirigente) sono - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS – #Taiwan, il super #tifone #Ragasa si abbatte sull'isola: almeno due le vittime. Le forti piogge hanno anche causato il cedimento di un ponte e l'allagamento di diversi villaggi. In almeno dieci città cinesi, tra cui #Shenzhen, #Guangzhou e #HongKong - X Vai su X
Taiwan sotto assedio: la paura dell’invasione cinese - Tra esercitazioni di sopravvivenza, rifugi antiaerei e cyberattacchi continui, l’isola vive nell’incubo di un attacco da parte di Pechino. Riporta panorama.it
Cina, pronta l'invasione di Taiwan? Dalla Russia arrivano armi per 600 milioni, uomini addestrati e istruttori militari - Pechino considera Taiwan, una democrazia di 23 milioni di persone governata separatamente dalla Cina dal 1949, una provincia separatista e non esclude l’uso della forza per riportarla ... Riporta msn.com