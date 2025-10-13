Bivacca nel parcheggio all’Ippocastano ma era un ricercato | 19enne arrestato a Como

Quicomo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri domenicA 12 ottobre la polizia di Stato di Como ha arrestato un giovane ricercato, scovato mentre bivaccava tra le auto del parcheggio dell’Ippocastano.Era seduto insieme a un amico quando la volante, impegnata nei consueti controlli del territorio, si è avvicinata per un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: bivacca - parcheggio

