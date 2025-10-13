Bivacca nel parcheggio all’Ippocastano ma era un ricercato | 19enne arrestato a Como
Nel pomeriggio di ieri domenicA 12 ottobre la polizia di Stato di Como ha arrestato un giovane ricercato, scovato mentre bivaccava tra le auto del parcheggio dell’Ippocastano.Era seduto insieme a un amico quando la volante, impegnata nei consueti controlli del territorio, si è avvicinata per un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: bivacca - parcheggio
Aggiudicata la concessione provvisoria per il parcheggio in piazza Vittoria - facebook.com Vai su Facebook