Bissouma entra in campo e si fa male dopo nove secondi | devono trasportarlo via in barella

L'infortunio di Bissouma ha dell'incredibile: nella prima partita giocata in tutta la sua stagione si è infortunato dopo appena 9 secondi, al primo pallone toccato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bissouma - entra

Bissouma entra in campo e si fa male dopo nove secondi: devono trasportarlo via in barella - L'infortunio di Bissouma ha dell'incredibile: nella prima partita giocata in tutta la sua stagione si è infortunato dopo appena 9 secondi, al primo pallone ... Lo riporta fanpage.it

La Signora non si ferma. Comolli mette nel mirino il maliano del Tottenham e a destra valuta Widmer, attualmente al Mainz - La Juventus è partita dall’attacco, ma è decisa a rinfrescare tutti i reparti. gazzetta.it scrive