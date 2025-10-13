Inter News 24 : le ultimissime. Da giocatore di primo piano a riserva di lusso. La situazione di Yann Bisseck all’Inter è radicalmente cambiata con il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Se con il precedente tecnico il difensore tedesco si era ritagliato un ruolo importante, con l’attuale allenatore le opportunità si sono drasticamente ridotte, con sole due presenze raccolte finora. Una situazione che, inevitabilmente, sta alimentando le voci di un possibile addio già nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck via dall’Inter? Irrompe l’Eintracht Francoforte! Aumentano le pretendenti e il futuro è sempre più in bilico