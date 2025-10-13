Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Yann Bisseck sta vivendo una stagione complessa all’ Inter. Dopo un 2023 che lo aveva visto emergere con Simone Inzaghi, con il cambio di allenatore e l’arrivo di Cristian Chivu, il difensore tedesco ha visto il suo ruolo ridursi drasticamente. Fin qui, Bisseck ha collezionato solo due presenze in campionato e non sembra riuscire a trovare lo spazio che sperava. Questa situazione lo ha spinto a riflettere sul proprio futuro, e secondo quanto riportato dalla Bild, il calciatore starebbe seriamente valutando un trasferimento già nel prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck Inter, l’Eintracht Francoforte vuole fare sul serio a gennaio: può arrivare questa offerta