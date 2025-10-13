Bis di Facco sua anche l' Under 25 del Rally Città di Bassano

13 ott 2025

Era la sua prima volta in un contesto altamente competitivo come quello del Rally Città di Bassano ma Jacopo Facco ha risposto presente.Tornato al volante di una Toyota Yaris Rally2, messa a disposizione da Delta Rally, che non vedeva da inizio stagione il pilota di Bagnoli di Sopra, in coppia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

