Biodiversità | messa in salvo una rara popolazione di orchidee spontanee del Delta del Po

Una piccola e preziosa popolazione di orchidee spontanee del Delta del Po, altrimenti destinata alla distruzione insieme al suo habitat naturale, è stata salvata grazie a una sinergia virtuosa tra l'Università di Ferrara, il suo Orto Botanico e il Garden Club di Ferrara. Grazie a una donazione.