Biocontrol Conference 2025 | la quarta edizione a Napoli
Ricerca, innovazione e imprese si incontrano il 28 ottobre al Gold Tower Lifestyle Hotel per discutere il futuro del biocontrolloSarà il capoluogo partenopeo ad accogliere la quarta edizione della Biocontrol Conference, in programma martedì 28 ottobre 2025 presso il Gold Tower Lifestyle Hotel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: biocontrol - conference
Saremo presenti alla Biocontrol Conference, l’appuntamento dedicato alla diffusione della conoscenza degli strumenti del biocontrollo. Ti aspettiamo a Napoli, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel, il 28 ottobre 2025 Non perdere l’occasione per: - scoprire le Vai su Facebook
Biocontrol Conference 2025: la quarta edizione a Napoli - Sarà il capoluogo partenopeo ad accogliere la quarta edizione della Biocontrol Conference, in programma martedì 28 ottobre 2025 presso il Gold Tower Lifestyle Hotel. Segnala napolitoday.it
Biocontrol Conference 2025: innovazione e strategie per una difesa sostenibile - Il 28 ottobre 2025 si terrà a Napoli la quarta edizione dell'evento interamente dedicato al mondo del biocontrollo. Secondo agronotizie.imagelinenetwork.com