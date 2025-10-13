Bimbo operato al cervello ma l' intervento era inutile Ora è invalido

Un errore medico gravissimo, costato la salute e l’autonomia a un bambino di soli 4 anni. È quanto accaduto nel 2012 e nel 2013 dove un piccolo paziente è stato sottoposto a due interventi chirurgici al cervello per quella che si pensava fosse una rara forma tumorale. Ma il tumore, in realtà, non c’era. Oggi, a 16 anni, quel bambino è completamente invalido. Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda ospedaliera, condannandola a un risarcimento di circa 3,7 milioni di euro in favore della famiglia. La vicenda è stata riportata dal Corriere della Sera e ha suscitato forti reazioni nel mondo sanitario e giuridico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

